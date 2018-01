Vier Schwerverletzte nach Verpuffung in Oberfranken - junge Männer in Lebensgefahr

Meldungen über lauten Knall auf Zentralparkplatz



Lebensgefährliche Verletzungen erlitten am frühen Sonntagmorgen zwei junge Männer, nachdem es in einem geparkten Fahrzeug in Naila zu einer heftigen Verpuffung kam. Zwei weitere Insassen erlitten schwerste Verletzungen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.Gegen 1.15 Uhr ging die erste Meldung über einen lauten Knall auf dem Zentralparkplatz in Naila ein. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich die vier 17 und 18 Jahre alten Männer am frühen Sonntagmorgen in einem Fahrzeug auf dem überdachten Parkplatz eines Geschäftsgebäudes. Aus bislang noch nicht abschließend geklärten Gründen kam es in dem Auto zu einer Verpuffung.Hierbei erlitten ein 17-Jähriger sowie ein 18-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen. Die beiden anderen jungen Männer erlitten schwerste Verletzungen. Zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und alarmierte Notärzte kümmerten sich vor Ort umgehend um die Verletzten. Sie kamen mit schweren Verbrennungen teilweise in Spezialkliniken sowie in umliegende Krankenhäuser. Drei der jungen Männer stammen aus dem Landkreis Hof, der vierte aus Erlangen.Der Kriminaldauerdienst der Kripo Hof hat vor Ort erste Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt. Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde zu weiteren Untersuchungen sichergestellt.