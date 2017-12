Vertragsunterzeichnung für die Oberfranken-Ausstellung 2018:

Vom 3. bis 7. Oktober 2018 findet in Hof einmal mehr die Oberfranken-Ausstellung statt. Den entsprechenden Vertrag unterzeichneten Hofs Bürgermeister Eberhard Siller und Peter Kinold, Geschäftsführer der Kinold-Ausstellungsgesellschaft, im Rathaus der Stadt Hof. Die in zweijährigem Abstand durchgeführte Regionalmesse soll zeigen, ?wie viel Ideen, Innovationskraft und Lebensqualität in Stadt und Region stecken und welche Leistungen Wirtschaft, Kommunen, Institutionen und Verbände bieten?, so Bürgermeister Eberhard Siller.

Die Hofer Messe ist das größte regionale Schaufenster in Oberfranken und wird schon seit 1953 ? damals zunächst noch unter dem Namen ?Schaffendes Grenzland? - durchgeführt. Somit ist die Messe die einzige Großveranstaltung die kontinuierlich in allen drei Freiheitshallen durchgeführt wurde und wird.

Auf einer Gesamtfläche von 25.000 qm findet die Oberfranken-Ausstellung auf dem Volksfestplatz und der gesamten Freiheitshalle einschließlich Festsaal und den Foyer´s statt. ?Die zeitliche Verkürzung von 9 auf 5 Messetage hat sich bei der letzten Veranstaltung positiv ausgewirkt?, so Peter Kinold. Insbesondere bei der derzeitigen Auftragslage der Unternehmen sei es diesen nicht mehr möglich kompetentes Personal so lange abzustellen, weshalb die Messe weiterhin in komprimierter Form stattfinden werde. Die boomende Wirtschaft wirke sich überdies auch auf die Zielsetzungen der Aussteller aus. ?Viele möchten sich nicht nur dem Kunden präsentieren, sondern gleichzeitig auch um Nachwuchs und Fachkräfte werben?, betont der Ausstellungschef.

Es wird im kommenden Jahr mit über 30.000 Besuchern gerechnet. 250 Aussteller, 80 % davon aus der Region, werden in verschiedenen Themenbereichen Neues und Attraktives präsentieren.

Schwerpunktthema Nr. 1 ist das Zuhause: Bauen und Wohnen ist der größte Ausstellungsbereich der Messe Hof. Fest steht bereits ein Konzept mit der Headline ?Bauen+Wohnen in der Stadt Hof?. In Kooperation zwischen der Stadt Hof und der Messegesellschaft entsteht hier eine Gemeinschaftsschau örtlich-regionaler Anbieter, die für das Bauen, Wohnen und Leben in Hof wichtige Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Ein weiteres Schwerpunktthema wird die Energie und besonders Energie sparen sein. Hierzu gibt es innovative Möglichkeiten, die auf der Messe präsentiert werden. In einem Fachforum werden Vorträge angeboten, die Bauherren und Interessenten für Heim + Hauserneuerung ansprechen. Die Messeaussteller können dieses Forum kostenfrei in Anspruch nehmen.

Weitere Themen sind

- Medizin, Gesundheit, Wellness

- Smart Home / Smart Grid

- Sicherheit und moderner Haushalt

- Soziales und Familie

- Freizeit und Touristik (+ Regionaltourismus)

- Sport und Fitness

- Gut Essen und Trinken in Oberfranken

- Natur, Umwelt, Landwirtschaft, Jagd + Fischerei

- Mobilität sowie Kommunale Präsentationen

Messeveranstalter Peter Kinold lobte bei der Vertragsunterzeichnung insbesondere die Zusammenarbeit mit der Stadt Hof und der Verwaltung der Freiheitshalle: ?Wir fühlen uns hier zuhause. Ich könnte mir keinen besseren Partner für unsere Veranstaltungen wünschen.?



v.l.: Bürgermeister Eberhard Siller, Peter Nürmberger (Kulturamtsleiter Stadt Hof), Peter Kinold (Geschäftsführer der Kinold-Ausstellungsgesellschaft), Bernd Gemeinhardt (Freiheitshallenverwaltung Stadt Hof), Edgar Rebhan (Projektleiter ?Oberfrankenausstellung? der Kinold Ausstellungsgesellschaft);

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof