Verschmähte Liebe: Mann rastet aus und verletzt vier Polizisten in Hof

Er ließ sich nur mit Gewalt stoppen





Mehrere verletzte Polizeibeamte und eine Festnahme waren gestern das Resümee eines Einsatzes der Polizeiinspektion Hof in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe der Freiheithalle.Gegen Mitternacht ging bei der Hofer Polizei ein Notruf ein. Eine 23-jährige Hoferin bat die Polizeiinspektion Hof um dringende Unterstützung. Ihr Ex-Freund stünde gerade vor der Wohnungstür ihres neuen Freundes und drohte diese einzutreten. Sofort wurden mehrere Streifen zu dem Wohnhaus beordert. Vor Ort trafen die Beamten dann auf einen 24-jährigen Mann, der im Treppenhaus des Anwesens stand. Als sich die Wohnungstüre der Mitteilerin öffnete, drehte diese Person plötzlich durch. "Ich bring Euch um, ihr Schweine!", schrie der Mann völlig entrüstet und stürmte in Richtung Eingangstüre. Die vor Ort anwesenden Polizisten versuchten dies jedoch zu verhindern.Nur mit Gewalt gelang es den Beamten den Mann zu stoppen, der seinen "Widersacher" bereits am Kragen gepackt hatte. Eine Beamtin versuchte den Griff des Aggressors zu lösen, wurde dabei jedoch zur Seite geschleudert. Anschließend ging er nun auch auf die Polizeibeamten los. Letztendlich konnte der 24Jährige überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Bei dem Angriff wurden insgesamt vier Polizeibeamte leicht verletzt.Den Angreifer erwarten nun mehrere Anzeigen - unter anderem auch wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.