Verpuffung in Oberfranken geklärt: Männer inhalierten Gas und zündeten ein Feuerzeug an

Die Ermittler der Kriminalpolizei Hof konnten die Ursache zu der folgenschweren Verpuffung am frühen Sonntagmorgen auf dem Zentralparkplatz in Naila klären. Drei der Verletzten sind weiterhin in Krankenhäusern.Die vier jungen Männer im Alter von 17 und 18 Jahren befanden sich am Sonntagmorgen gegen 1.15 Uhr in einem Fahrzeug auf dem überdachten Parkplatz eines Geschäftsgebäudes. Aus zunächst nicht geklärten Gründen kam es in dem Fahrzeug zu einer heftigen Verpuffung, bei der ein 17-Jähriger sowie ein 18-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Zwei weitere Männer kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Hof hat noch in der Nacht vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Das Fahrzeug, indem sich mehrere Nachfüll-Gaskartuschen befanden, stellten die Kriminalbeamten sicher.Nach den bisherigen Ermittlungen, insbesondere der Vernehmung der Verletzten, steht die Ursache für die Verpuffung fest. Demnach haben die jungen Männer in dem Fahrzeug das zum Nachfüllen von Feuerzeugen bestimmte Gas inhaliert. Durch das spätere Benutzen eines Feuerzeugs hat sich das Gas-Luftgemisch in der Fahrgastzelle entzündet und zu der folgenschweren Verpuffung geführt. Hierbei zogen sich die Insassen die schweren Verletzungen zu. Auch am Fahrzeug entstanden erhebliche Beschädigungen.Während einer der Beteiligten mittlerweile das Krankenhaus wieder verlassen konnte, befinden sich die anderen drei Verletzten nach wie vor zur Behandlung in Spezialkliniken. Lebensgefahr besteht bei keinem der Schwerverletzten.In Zusammenhang mit den Erkenntnissen aus diesem Vorfall, warnt die Polizei Oberfranken:Das Inhalieren von sogenannten Schnüffelstoffen wie Gase, Klebstoffe, Deo-Spray, hat erhebliche Gesundheitsbeeinträchtigungen zur Folge. Bei der Verwendung in geschlossenen Räumen ergeben sich zusätzliche Gefahrenmomente durch das entstandene Gas-Luftgemisch, welches sich bei entsprechender Zündquelle wie Feuerzeuge entzünden kann. Zudem weisen wir auf die tödliche Gefahr bei der Benutzung von Holzkohlegrills in geschlossenen Räumen hin.