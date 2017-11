Unbekannter sägt Weihnachtsbaum in oberfränkischer Altstadt um

Ein bislang Unbekannter sägte in der Nacht zum Samstag einen in der Altstadt aufgestellten Weihnachtsbaum um. Die Ermittlung laufen dazu seitens der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Hof auf Hochtouren.





Zeugen konnten folgendes sehen:

Wie die Polizei berichtet, ergaben die bisherigen Recherchen, dass die Tatzeit vermutlich zwischen 01 und 02 Uhr lag. Zeugen konnten einen blonden Mann, der ungefähr Mitte 40 Jahre alt und mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet war sehen, der sich an den Baum zu schaffen machte.



Der Baumstamm wurde zu dreiviertel eingesägt. Offensichtlich reichte dann eine Windböe aus um dem Baum umstürzen zu lassen. Glücklicherweise wurde dabei keiner verletzt. Hinweise zu den bislang unbekannten Mann nimmt die Polizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/7040 entgegen.