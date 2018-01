Unternehmen machen mit beim Klimaschutz

Das Kompetenznetzwerk Wasser und Energie hat mit acht Teilnehmern in einer Auftaktveranstaltung das Lernende Energieeffizienz-Netzwerk Hochfranken (EEN Hochfranken) gestartet. Das Netzwerk hat das Ziel, die Energieeffizienz zu steigern und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Die externe Beratung in den Betrieben selbst erfolgt durch das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement.

Erfahrungen aus der Schweiz und aus mittlerweile über 140 Netzwerken in Deutschland zeigen, dass Teilnehmer von lernenden Energieeffizienz-Netzwerken ihre Energieeffizienz doppelt so schnell steigern wie der Durschnitt ihrer Branche, den CO2?Ausstoß senken und damit Kosten sparen. Das Bundesumweltministerium (BMUB) unterstützt im Rahmen seiner Klimaschutzinitiative die Bildung und Durchführung von lernenden Energieeffizienz-Netzwerken.

Verknüpfung von Betriebswirtschaft und Umweltschutz

Prof. Dr. Dr. h.c. Lehmann begrüßte als Gastgeber der Hochschule Hof, welche zugleich jüngst dem EEN Hochfranken beigetreten ist, seine Gäste im Institut für Informationssysteme. Sebastian Auer vom Kompetenznetzwerk Wasser und Energie zeigt sich erfreut, namhafte Partner für dieses Projekt gewonnen zu haben, die sich ihrer Verantwortung für die Umwelt bewusst sind und erhofft sich durch das EEN einen großen Beitrag zur Energieeffizienz: ?Es ist wichtig, dass unsere Region ein Zeichen setzt, um die Herausforderungen, die wir in der Zukunft mit Klimawandel und Energiewende haben werden, gemeinsam zu begegnen?.

Die Initiatoren des Energieeffizienz-Netzwerks sehen in diesem Projekt eine ideale Verknüpfung zwischen betriebswirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs sowie der Energiekosten und den Zielen des Klimaschutzes. Die Kombination aus energietechnischer Beratung und moderiertem Erfahrungsaustausch ist der Schlüssel zum Energieeinsparerfolg.

Das Energieeffizienznetzwerk Hochfranken läuft zunächst über drei Jahre mit folgenden Netzwerkpartnern:

- CHMS GmbH & Co KG

- Flughafen Hof-Plauen GmbH

- Heinz Glas GmbH

- Helsa GmbH & Co. KG

- HEW HofEnergie+Wasser GmbH

- Hochschule Hof

- Kliniken Hochfranken

- Pharetra mbH & Co. KG

Um sich der interessierten Öffentlichkeit vorzustellen, wurde ein offizieller Netzwerk-Gründungstermin anberaumt, der unter Beteiligung des Kompetenznetzwerkes Wasser und Energie und aller Teilnehmer am 05.12.17 in Form einer Auftaktveranstaltung an der Hochschule stattfand.

Noch kann das Netzwerk erweitert werden: Interessierte Unternehmen können sich dazu direkt an die Initiatoren des Energieeffizienz-Netzwerks, dem Kompetenznetzwerk Wasser und Energie wenden.

Kontakt:

Kompetenznetzwerk Wasser und Energie Oberfranken-Ost e.V.

Klosterstraße 3

95028 Hof

Tel. +49 - (0) 9281 ? 815-1660

Fax +49 - (0) 9281 ? 815-87-1660

Mobile +49 - (0) 151 ? 100-22-311

E-Mail s.auer@wasser-energie.net

Website www.wasser-energie.net

