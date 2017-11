Überfall auf Spielothek in Oberfranken: Angestellte bedroht und gefesselt

Zwei bislang unbekannte bewaffnete Täter haben am frühen Samstagmorgen eine Spielothek in Rehau (Landkreis Hof) überfallen. Sofortige Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.Wie die Polizei mitteilt, hielt sich eine Angestellte der Spielhalle in der Schützenstraße gegen 2.45 Uhr im Windfang auf, als unvermittelt zwei vermummte Männer von hinten an sie herantraten und sie mit einer Schusswaffe bedrohten. Die Frau musste die Unbekannten nach drinnen begleiten, wo die Männer in englischer Sprache unter Vorhalt der Waffe Geld forderten. Nachdem die Täter die Angestellte mit Klebeband geknebelt und gefesselt hatten, flüchteten sie mit dem erbeuteten Geldbetrag zu Fuß in Richtung "Neue Gasse".Die Frau konnte sich wenig später befreien und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen blieb ohne Ergebnis. Die Täter erbeuteten einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag.Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:Täter 1:• etwa 20 Jahre alt• zirka 170 Zentimeter groß und schlank• sprach englisch• bekleidet mit einer dunklen Hose und dunkler Jacke• trug bei der Tat eine schwarze Strickmütze mit Sehschlitzen und WollhandschuheTäter 2:• geschätzte 20 Jahre alt• etwa 180 Zentimeter groß und schlank• sprach englisch• bekleidet mit einer dreckigblauen Jeans, dunkler Jacke sowie lilafarbenen Stoffturnschuhen mit eingearbeiteten gelben Fäden• trug bei der Tat eine schwarze Stoffmütze mit Sehschlitzen und WollhandschuheDie Ermittler der Kripo haben folgende Fragen:- Wer hat am Samstagmorgen, in der Zeit von etwa 2.30 Uhr bis zirka 3.15 Uhr, Wahrnehmungen bei der Spielothek in der Schützenstraße gemacht?- Wem sind insbesondere in dieser Zeit im Bereich um die Spielhalle verdächtige Männer oder Fahrzeuge aufgefallen?- Wer kennt Personen, auf die die Beschreibung passen könnte oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort?- Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Überfall stehen könnten?Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.