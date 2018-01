TV-Drama "Tannbach": Warum das ZDF auch in der Fortsetzung keinen fränkischen Dialekt will

Freitag, 5. Januar auf 3sat

Ab Montag, 8. Januar strahlt das ZDF die drei neuen Folgen "Tannbach II" aus. Jeweils Montag, Mittwoch und Donnerstag um 20.15 Uhr

mit dpa

Sie haben es wieder getan. Die Macher des TV-Dramas "Tannbach" haben drei Fortsetzungsfolgen über das denkwürdige Schicksal des ehemals geteilten Dorfes Mödlareuth gedreht. Aber wieder haben sie den Ort nach Oberbayern verpflanzt. Und wieder sprechen die Figuren Bayerisch statt Fränkisch.Im Januar 2015 hatte das für ordentlich Ärger und Häme bei den fränkischen Zuschauern gesorgt.Denn das Vorbild für den Filmort ist eindeutig das oberfränkisch-thüringische Mödlareuth. Durch die Gemeinde im Kreis Hof fließt ein Bach, der in der Nachkriegszeit den Ort und Deutschland trennte. Wie in Berlin wurden auch hier Familien und Freunde auseinandergerissen. Und es wurde damals wie heute Oberfränkisch gesprochen.Nicht aber in der Fernsehreihe, die amnochmals wiederholt wird. Der Sender zeigt alle drei Teile ab 20.15 Uhr.Laut ZDF sprechen die Film-Dorfbewohner einen "Dialekt, der natürlich dem Bayerischen, das einem breiten Publikum am besten verständlich ist, am nächsten kommt".Trotz der damaligen Proteste hält das ZDF am Bayerisch fest. In einer eigens vor dem Hintergrund des Dialektstreits erarbeiteten Sprachregelung heißt es: Auch in "Tannbach II" werde "in Teilen des Dorfes ein südländischer, auch vom Bayerischen inspirierter, Dialekt gesprochen".Das ZDF begründet das damit, dass es in Deutschland sehr viele unterschiedliche Dialekte gibt, "sogar ganz unterschiedliche bayerische Dialekte. Daher konnten und wollten wir uns hier keinesfalls auf eine Dialektfarbe beschränken." Wichtig sei dem ZDF ein "ländliche Spracheinfärbung" gewesen.