Die Tiefgarage am Rathaus wird am morgigen Dienstag (9. Januar) bereits ab 17:00 Uhr geschlossen und kann an diesem Tag auch später nicht mehr genutzt werden. Grund hierfür ist der Einbau einer neuen Trafostation. Für diese Arbeiten muss der Strom in der Tiefgarage komplett abgeschaltet und diese somit aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof