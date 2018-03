Eine Auswahl an Hofer Handwerksbetrieben öffnet am Samstag, den 21.04.2018 von 10.00 bis 16.00 Uhr für Besucher die Werkstätten und informiert über die Betriebe. Die Besucher erhalten einen Einblick in das moderne und innovative Meisterhandwerk, der Wirtschaftsmacht von nebenan. Ebenfalls kann man sich über eine Ausbildung im jeweiligen Betrieb direkt an Ort und Stelle beraten lassen. Beim Tag der offenen Tür im Hofer Meisterhandwerk darf man sich auf ein breites Informationsspektrum sowie ein kurzweiliges Rahmenprogramm für die ganze Familie freuen.

Zum Tag der offenen Tür laden ein:

Fahrradwerkstatt Hof, Eppenreuther Straße 45

Friseur im Sana Klinikum, Eppenreuther Straße 9

Goldschmiede Kerstin Emtmann, Eduard-Mörike-Straße 7

Goldschmiede Horn, Pfarr 26

Hörgeräteladen Alexander Toth, Bismarckstraße 21

KFZ-Meisterwerkstatt Kühne, Alsenberger Straße 88

Maler Brecheis, Sigmundsgraben 34 ? 36

Meinel-Bräu, Zugang über Schleizer Straße 4a

Metzgerei Herpich, Leopoldstraße 1

Metzgerei Max, Quetschenweg 32

Schreinerei Stiller, Alte Helmbrechtser Straße 64

