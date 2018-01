Sturmtief Friederike: Im Nordosten von Oberfranken fällt Schule aus

"Witterungsbedingter Unterrichtsausfall in Stadt und Landkreis Hof" kündigt das Schulamt Hof am Mittwochabend auf seiner Webseite an."Der Unterricht fällt am Donnerstag, den 18. Januar 2018, an allen Schulen in Stadt und Landkreis Hof aus," heißt es dort weiter. Wer aber so schnell keine Betreuung findet, kann die Schüler laut Schulamt trotzdem in die Schule bringen.Und auch das Landratsamt Wunsiedel gibt Mittwochabend auf seiner Homepage bekannt, dass der Unterricht im Landkreis ausfällt aufgrund der erwarteten kritischen Wetterlage. Laut Frankenpost war zunächst nur vom Nachmittagsunterricht die Rede. Bis zur sechsten Stunde müssten die Schüler anwesend sein.Am Donnerstag wird das Sturmtief Friederike über Deutschland erwartet - mit teilweise sehr starken Orkanböen. Auch die Bahn hatte ihre Kunden in einer Bekanntmachung bereits darauf eingestellt, dass es zu Verzögerungen wegen des Wetters kommen könne.Wetterexperten warnen, dass die befürchteten Windböen mit Orkanstärke Beaufort 12 erhebliche Schäden anrichten können.