?Hört Ihr Herrn und lasst Euch sagen...?

31. Dezember: Nachtwächterrundgang

Am Silvesterabend mit einem echten Nachtwächter in Hof ? das ist ein unvergessliches Erlebnis für jeden! Gerne lässt man sich da in die Vergangenheit vor dem großen Hofer Stadtbrand im Jahr 1823 entführen und lauscht den Geschichten des Hofer Nachtwächters.

Treffpunkt: 20 Uhr am Hauptportal von St. Michaelis

Unkostenbeitrag: 4 Euro pro Teilnehmer

Der Hofer Nachtwächter freut sich über eine Voranmeldung unter Tel. 09281/5538

Weitere Termine sind geplant, auch können Gruppen den Hofer Nachtwächter für eine Führung buchen.

Neu ab dem Jahr 2018:

21. Januar: Stadtrundgang ?Historisches Hof?

Die Reihe der beliebten und vielseitigen Stadtführungen erweitert sich im kommenden Jahr um einen weiteren Höhepunkt: Jeden dritten Sonntag im Monat ? und dies ganzjährig ? gibt ein historischer Stadtrundgang durch Hof Einblicke in die Geschichte, berührt aber auch die Gegenwart unserer Stadt. Einheimische können dabei genauso wie Besucher ihre Stadt aus einer ganz neuen Perspektive entdecken, weil man durch die Jahrhunderte bummelt und dabei viel entdecken und Wissenswertes erfahren kann.

Treffpunkt: 14 Uhr an der Tourist-Information

Unkostenbeitrag: 4 Euro pro Teilnehmer



Nachtwächter

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof