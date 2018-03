Seniorengesundheit:

Was ist im Alter möglich? Oder was kann durch vorbeugende und unterstützende Maßnahmen wieder für jeden Einzelnen möglich werden? Zum Beispiel bei der Bewegung, denn körperliche Aktivität ist in jedem Alter ein wichtiger Bestandteil eines gesunden, aktiven Lebensstils. Mindestens ebenso wichtig ist aber auch eine ausgewogene Ernährung.

Die eigene Gesundheit mit Bewegung und bewusster Ernährung sinnvoll zu unterstützen sowie dabei eigene Interessen und Hobbies weiter auszubauen oder auch Neues auszuprobieren, dazu möchte der Aktionstag ?Mein Freiraum. Meine Gesundheit. In jedem Alter.? die Generation 60 plus wie auch die gesamte Familie motivieren. Mit einem vollem Programm und vielen Angeboten für Senioreninnen und Senioren laden die Gesundheitsregion plus Stadt und Landkreis Hof, der Landkreis und die Stadt Hof alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zum Aktionstag am Samstag, den 24. März 2018, von 13.00 bis 16.00 Uhr in die Münch-Ferber-Villa, Münch-Ferber-Straße 1, in Hof ein.

Passend zum Schwerpunktmotto des Bayerischen Gesundheitsministeriums gibt es neben Informationsständen und verschiedenen Schnupperkursen wie Pilates oder Entspannung mit Klangschalen auch die Möglichkeit, bei insgesamt 20 Ausstellern persönlich Fragen zu stellen. Die Bandbreite ist groß, aus den verschiedensten Bereichen geben Fachleute den Besuchern Tipps, das geht vom Amt für Ernährung über den Frankenwaldverein bis hin zu den Volkshochschulen des Landkreises und der Stadt Hof. Bei einem BAGSO-IN FORM-Parcours können die Besucher zudem erleben, was Körper und Geist aktiviert. Welche und wie viele Nahrungsmittel und deren Nährstoffe man benötigt und welche Bedeutung Bewegung hat, kann hier praktisch an sieben Stationen erlebt werden.

Gesund alt zu werden, ist ein Ziel, das wohl jeder hat. Der Aktionstag liefert rund um dieses Thema viele nützliche Tipps, Ideen und Anregungen. Das abwechslungsreiche Programm und alle Angebote finden Sie im Flyer.

Bei Interesse an den Schnupperangeboten wird aufgrund einer begrenzten Platzzahl vorab um Anmeldung bei Denise Kuhn unter 09281/72111 oder auch gerne per Mail an denise.kuhn@landkreis-hof.de gebeten.

