Seniorenfahrten nach Waldsassen:

Die Seniorenfahrten der Stadt Hof führen dieses Jahr nach Waldsassen zum Besuch der Stiftsbasilika. Sie finden am Montag, 11. Juni, Montag, 25. Juni und Donnerstag, 05. Juli 2018 jeweils von 10:00 - ca. 17:00 Uhr statt. Der Kostenbeitrag beträgt 17 ?. Abfahrt ist am Parkplatz der Freiheitshalle Hof. Anmeldungen mit sofortiger Platzreservierung und Bezahlung nimmt Frau Ludwig im Demografie- und Migrationsbüro der Stadt Hof in der Karolinenstraße 37 von 8:00 ? 12:00 Uhr entgegen (Kontakt: 09281/815-1791, heidi.ludwig@stadt-hof.de).

