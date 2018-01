Schwerer Unfall in Oberfranken: A9 gesperrt

Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr kam auf der A 9, ca. 3 Kilometer vor der Anschlussstelle Gefrees, in Fahrtrichtung München ein 47-Jähriger mit seinem BMW auf Grund deutlich überhöhter Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen ins Schleudern. Das berichtet die Polizei am Sonntagabend.Der BMW-Fahrer schleuderte in das Heck des Audis eines 26-Jährigen, welcher dadurch ebenfalls ins Schleudern geriet und frontal in die Mittelschutzplanke krachte.Der Münchner schleuderte anschließend mit seinem BMW in die rechte Schutzplanke und walzte dies auf einer Länge von 30 Metern nieder. Durch die massiven Anstöße waren über alle drei Fahrspuren Fahrzeugteile verteilt.Glücklicherweise blieben alle Insassen unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden.Hierzu und zur Fahrbahnreinigung musste die A9 in Richtung München kurzfristig komplett gesperrt werden. Im weiteren Verlauf der Fahrzeugbergung mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden.Der Verkehr staute sich über mehrere Kilometer bis zur Anschlussstelle Münchberg-Nord zurück. Der entstanden Sachschaden liegt bei ca. 25.000 Euro. Die Feuerwehr Münchberg, das THW Kulmbach und die Autobahnmeisterei Münchberg waren zur Stauabsicherung eingesetzt.