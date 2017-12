Sanierung der Unteren Steinernen Brücke:

Im Rahmen der heutigen Bauausschusssitzung gab es Neuigkeiten zum Bauprojekt an der Unteren Steinernen Brücke. Die gute Nachricht zuerst: Am finalen Fertigstellungstermin der Brücke Ende September 2018 wird weiterhin festgehalten. Einige Zwischenschritte allerdings verschieben sich aufgrund nicht vorhersehbarer Begebenheiten während der Sanierung doch deutlich nach hinten. So ist beispielsweise die für Dezember 2017 geplante Verkehrsfreigabe voraussichtlich erst im August nächsten Jahres umsetzbar.

Die Gründe hierfür sind vielschichtig: Im Juni waren im Zuge der Abbrucharbeiten archäologisch bedeutsame Mauerreste entdeckt worden, welche im Rahmen der durchgeführten Voruntersuchungen nicht erkennbar waren. Durch die Dokumentation der historischen Funde, unter anderem in Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, kam es zu Verzögerungen im Bauablauf. Infolgedessen wirkte sich der parallel laufende Kanalausbau in der Vorstadt zusätzlich verzögernd aus. Zudem ergab die Vermessung der freiliegenden Bogenrücken, dass das Bauwerk an einigen Punkten höher liegt, als bislang angenommen. Die Höhenlage der Fahrbahn musste demnach nachträglich neu festgelegt werden, was seinerseits zeitaufwendig ist.

Bis Ende des Jahres ist nun geplant, die Brücke durch Herstellung des Mauerwerkes und die Abdeckung mit Füllbeton in einen winterfesten Zustand zu versetzen. Fußgänger allerdings können die Untere Steinerne Brücke bereits ab Dezember 2017 passieren: Für sie wurde nun ein überdachter Übergang installiert. Dieser soll ? nach Installation einer entsprechenden Beleuchtung ? nun am Donnerstag (21.12.17) geöffnet werden.

Die Sanierung der Brücke hatte sich in erster Linie aufgrund denkmalschutzrechtlicher Auflagen und dem Fund historischer Bausubstanz verzögert.

In Abhängigkeit von der Witterung können die Restarbeiten ab etwa Mitte März 2018 in Angriff genommen werden. Der Fußgängersteg muss hierfür dann wieder zurückgebaut werden. Die durch die Funde und Verzögerungen entstandenen Mehrkosten von gut 100.000 Euro werden dem Freistaat Bayern als Fördergeber gemeldet.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof