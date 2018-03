1 / 1

Naila: Rettungskräfte arbeiten am Einsatzort. Bei einem Volksfest in Oberfranken hat ein unbekannter Täter Reizgas in einem Festzelt versprüht und damit mehr als 50 Menschen verletzt. Am 01.03.2018 begann der Prozess um die Reizgas-Attacke. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Foto: News5/Fricke/dpa