Rathausanbau vor dem Startschuss:

Der Rathausanbau am historischen Rathaus in Hof steht kurz vor der Umsetzung: Noch in der nächsten Woche wird hierfür bereits der notwendige Bauzaun aufgestellt, dies teilte die ausführende Baufirma Roth aus Wunsiedel nun mit. Im Anschluss daran wird das Baugelände auf der städtischen Tiefgarage zwischen Bürger- und Theaterstraße geräumt. Ab diesem Zeitpunkt stehen die bisherigen Parkplätze an der Grünfläche nicht mehr zur Verfügung. Die eigentlichen Rohbauarbeiten werden dann je nach Wetterlage nahtlos weitergeführt. Der Rathausanbau, der neue und moderne Räumlichkeiten für die Hofer Bauverwaltung sowie einen weiteren Frequenzbringer für die untere Ludwigstraße schaffen soll, soll bis Ende 2019 umgesetzt sein.

Weitere Informationen zum geplanten Rathausanbau finden Sie hier.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof