Prozess in Hof: Achtjähriger stirbt nach Badeunfall - war die Betreuerin schuld?

Tagelang kämpften die Ärzte um sein Leben, doch dann starb ein acht Jahre alter Bub aus Hof an den Folgen eines Badeunfalls. Am Mittwoch begann nun vor dem Amtsgericht der Prozess gegen eine Betreuerin. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr fahrlässige Tötung vor.Vor einem Jahr war die pädagogische Fachkraft laut Anklage mit einer Gruppe von Grundschulkindern ins Freibad gegangen. Der Achtjährige konnte nicht schwimmen; die Betreuerin soll ihn aber dennoch ohne Schwimmflügel in ein 1,25 Meter tiefes Becken gelassen haben - das Kind selbst war nur 1,26 Meter groß. D er Angeschuldigten wird daher vorhergeworfen, ihre Aufsichtspflichten verletzt und Unfallverhütungsvorschriften nicht eingehalten zu haben. Der Bub ging unter und blieb regungslos im Wasser. Gäste zogen ihn heraus und begannen mit dem Bademeister die Wiederbelebung. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es wenige Tage später starb