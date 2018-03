Pünktlich zum Ostersonntag am 1. April öffnet der Botanische Garten im Bürgerpark Theresienstein in diesem Jahr seine Pforten. Von 8 bis 18 Uhr können Besucher dann durch das gartenbauliche Denkmal schlendern. Aufgrund der Witterung verzögert sich allerdings noch die Ausbringung des Frühjahrsflors durch die Stadtgärtnerei um wenige Tage. Dieser soll ab dem darauf folgenden Mittwoch in Theresienstein und Botanischer Garten ausgebracht werden. Allein im Botanischen Garten werden dann 8000 Blumen gepflanzt.



