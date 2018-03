Am Ostersonntag erwartet die Kinder im Museum Bayerisches Vogtland eine ganz besondere Entdeckertour. Fünf verschiedenfarbige Osterhasen haben sich in den weitläufigen Ausstellungen versteckt. Die Kinder dürfen sich ab 13 Uhr auf die Suche nach ihnen begeben und ihre Verstecke aufspüren. Wer alle fünf Osterhasen findet und den ausgefüllten Zettel mit den Verstecken beim Museumspersonal an der Museumskasse abgibt, erhält eine bunte und schokoladige Osterüberraschung. Die Osterhasensuche findet wie in den Vorjahren in Zusammenarbeit mit ProHof statt, welcher auch in diesem Jahr die süßen Belohnungen gesponsert hat. Gesucht werden kann solange der Vorrat an Osterüberraschungen reicht. Der Eintritt ins Museum ist frei.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof