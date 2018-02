Oberfranken: Zwei Verletzte nach Brand in Doppelhaushälfte

Mit Rauchgasvergiftungen hat der Rettungsdienst am Sonntagmittag zwei Männer nach einem Brand eines Wohnhauses in Geroldsgrün ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist noch nicht klar, wie die Polizei mitteilt. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Hof aufgenommen.Kurz nach 11.45 Uhr hat ein Anwohner in der Gartenstraße in Geroldsgrün im Landkreis Hof den Notruf gewählt, weil in der angrenzenden Doppelhaushälfte ein Brand ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren nach Angaben der Polizei rasch vor Ort.Ein Bewohner des Hauses konnte sich bereits ins Freie retten - den Zweiten konnten die Feuerwehrleute mit Hilfe einer Drehleiter vom Balkon des Hauses befreien. Beide Männer wurden leicht verletzt und kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten des Kriminaldauerdienstes Hof, ist das Feuer wohl im Wohnzimmer des Hauses im Erdgeschoss ausgebrochen. Während dieses vollständig ausbrannte, wurde das erste Obergeschoss durch die Flammen und den Rauch stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird laut Polizei auf rund 80.000 Euro geschätzt.