Oberfranken: Von Gruppe Unbekannter attackiert und verletzt? Polizei sucht Zeugen

Seit Donnerstagabend geben die Verletzungen von zwei Männern den Ermittlern der Kriminalpolizei Hof Rätsel auf. Die Ermittler und die Staatsanwaltschaft Hof suchen Zeugen.Gegen 21 Uhr alarmierte laut Polizei ein Nachbar die Polizei, da es offenbar einen lautstarken Streit in einem Haus in der Friedrichstraße gab. Im Laufe des Einsatzes konnten letztlich zwei Männer angetroffen werden, die diverse Verletzungen aufwiesen. Darunter waren auch teilweise Verletzungen, die möglicherweise von einem Messer stammten.Die beiden Personen gaben an, dass eine unbekannte Gruppe sie attackiert haben soll. Die Kriminalpolizei Hof bittet zur Klärung des Geschehens um Hinweise.Die Ermittler suchen daher Zeugen, die gegen 21 Uhr in der Friedrichstraße verdächtige Personen gesehen haben oder Angaben zur Auseinandersetzung machen können. Die Kriminalpolizei Hof nimmt unter der Telefonnummer 09281/704-0 sachdienliche Hinweise entgegen.