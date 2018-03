Oberfranken: Streit zwischen Brüdern eskaliert - 19-Jähriger verprügelt 15-Jährigen auf der Straße

In der Nacht auf Freitag gerieten zwei Brüder im oberfränkischen Hof in einen Streit, der in der Köditzer Straße in einer handfesten Schlägerei endete.Gegen 1.50 Uhr eskalierte der Streit zwischen einem 19-Jährigen und dessen 15-jährigen Bruder. Wie die Polizei mitteilt, hatten die beiden offensichtlich zu viel Alkohol getrunken. Der 19-Jährige schlug seinem jüngeren Bruder mit der Faust ins Gesicht. Als der Jüngere daraufhin zu Boden ging, erhielt er laut Polizei einen weiteren Schlag in den Körper.Er erlitt Verletzungen an der Unterlippe. Ein Alkotest ergab bei dem älteren 1,38 und beim jüngeren der Brüder 1,18 Promille. Laut Polizei besteht gegen den 19-Jährigen ein gerichtliches Alkoholverbot.