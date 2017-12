Oberfranken: Seltsame Gestalten auf dem Weihnachtsmarkt - Was es damit auf sich hat

Kurioser Besuch am Weihnachtsmarkt in Hof: Österreichische Perchten besuchten Hof.Ein Percht ist eine Gestalt, die sich normalerweise im bayerisch-österreichischen Brauchtum finden lässt. Immer dabei die Glocke: mit dieser wollen die Perchten den Winter und seine bösen Geister austreiben.Bis heute findet der Brauchtum im südlichen Teil Deutschlands und in Österreich statt. Von Weihnachten bis Heilig Drei Könige laufen die Perchten durch dir Dörfer, um die Geister des alten Jahres auszutreiben.