Oberfranken: Rauch und Feuer im Mehrfamilienhaus

Ein Zimmerbrand ist am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in Hof ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, konnten sich die Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro.Zeugen bemerkten gegen 16.45 Uhr das Feuer in dem Wohnhaus in der Stephanstraße und wählten den Notruf. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stellte sich heraus, dass der Brand in dem Zimmer einer Wohnung im 1. Stock des Mehrfamilienhauses ausgebrochen war.Alle Bewohner hatten zwischenzeitlich das Anwesen unverletzt verlassen können. Rasch gelang es den Feuerwehreinsatzkräften die Flammen zu löschen. Auch aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Der Kriminaldauerdienst Hof hat die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Brandursache aufgenommen.