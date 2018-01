Oberfranken: Neben getöteter 19-Jähriger auch einjähriges Kind in Wohnung entdeckt

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Hof, im Zusammenhang mit der am Sonntagnachmittag in ihrer Wohnung leblos aufgefundenen 19-jährigen Frau, laufen auf Hochtouren. Hierzu hat die Kriminalpolizei Hof die Soko "Alsenberg" eingerichtet, wie die Polizei mitteilt.Am Sonntagnachmittag fanden Angehörige die leblose 19-Jährige in einem Mehrfamilienhaus in der Alsenberger Straße. Umgehend nahmen Kriminalbeamte die Ermittlungen auf. Eine am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof durchgeführte Obduktion bestätigte den ersten Verdacht, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist.Zur Aufklärung des Verbrechens installierte die Kriminalpolizei Hof jetzt die rund 30-köpfige Sonderkommission (Soko) "Alsenberg". Neben umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen sowie zahlreicher Vernehmungen erfolgte auch eine weiträumige Absuche des Außenbereichs rund um den Tatort. Von der Auswertung und Bewertung der akribisch gesicherten Spuren erhoffen sich die Ermittler nun nähere Erkenntnisse über den Täter und zum möglichen Tatablauf.Auch das einjährige Kind der Getöteten entdeckten die Angehörigen in der Wohnung, laut Polizei aber nicht in unmittelbarer Nähe zur Mutter.Zeugen, die am vergangenen Wochenende im Bereich der Tatortwohnung in der Alsenberger Straße, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst Hinweise zur Aufklärung des Verbrechens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 mit der Kriminalpolizei Hof in Verbindung zu setzen.