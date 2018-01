Oberfranken: Militärfahrzeug bleibt auf Autobahn liegen und fängt beim Abschleppen Feuer

Auf der A93 ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall mit einem brennenden Militärfahrzeug gekommen, dies teilte die Polizei mit.Aufgrund technischer Probleme musste am Donnerstagmorgen ein Militärfahrzeug abgeschleppt werden. Während des Schleppvorganges lief eine Achse des Hummers heiß und begann zu brennen.Die Soldaten lösten das brennende Fahrzeug vom Zugfahrzeug. Dieses rollte über die Fahrbahn und krachte in die Mittelschutzplanke.Dort brannte es vollständig aus. An Bord des Havaristen befanden sich keinerlei Munition oder Waffen. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn in beiden Richtungen vollständig gesperrt werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Zeitwert des ausgebrannten Hummers beläuft sich auf ca. 82.000 Euro.