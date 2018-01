Oberfranken: Mann beißt erst von Pizza einer Frau ab und schlägt ihr dann ins Gesicht

Wie die Polizei berichtet, hat ein Mann in den frühen Morgenstunden des Sonntags in Hof in Oberfranken eine Frau geschlagen. Zwei Frauen unterhielten sich vor einer Diskothek, eine von ihnen aß dabei eine Pizza. Ein Gast kam aus der Diskothek und biss im Vorbeigehen von der Pizza ab.



Die 31- jährige Frau brachte ihr Missfallen über diese Verhalten dem Mann gegenüber zum Ausdruck. Als Antwort schlug der 27-jährige Mann ihr die Pizza aus der Hand und versetzte ihr noch einen Faustschlag ins Gesicht. Danach ergriff er die Flucht, konnte aber von einer Polizeistreife im Bereich Quetschenweg angetroffen werden und wird sich nun wegen einer Körperverletzung zu verantworten haben. Durch den Faustschlag wurde die Frau an der Lippe verletzt.