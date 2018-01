Oberfranken: Getötete 19-Jährige stellt Ermittler noch immer vor Rätsel- Belohnung ausgesetzt

Verteilung von Flugblättern





Belohnung ausgesetzt



Die intensiven Ermittlungen der Sonderkommission "Alsenberg" und der Staatsanwaltschaft Hof im Zusammenhang mit der Aufklärung des Gewaltverbrechens an einer jungen Frau laufen weiterhin auf Hochtouren. Die Ermittler suchen seit Freitag mit einem Flugblatt nach möglichen Zeugen. Weiterhin wurde eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.Angehörige fanden am Sonntagnachmittag, 7. Januar 2018, die 19-Jährige tot in ihrer Wohnung in dem markanten Backsteinhaus in der Alsenberger Straße 76. Die Gesamtumstände sprachen schnell für ein Tötungsdelikt, weshalb die Kripo Hof die mehr als 30-köpfige Sonderkommission "Alsenberg" gründete.Seit dem Auffinden der Frau führten die Beamten umfangreiche Ermittlungen im Bereich des Tatortes und Umfeldes des Opfers durch. Derzeit laufen noch eine Vielzahl von Untersuchungen und Überprüfungen. Trotz dieser Anstrengungen benötigen die Ermittler weiterhin die Mithilfe der Bevölkerung.Aus diesem Grund verteilt die SOKO "Alsenberg" Flugblätter im Stadtgebiet Hof. Auf den Flyern versuchen die Kriminalbeamten mögliche Zeugen sowohl auf Deutsch als auch auf Arabisch anzusprechen, um dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen.Die Sonderkommission stellt weiterhin folgende Fragen:-Wer hat am Sonntag, 7. Januar 2018, zwischen 9 Uhr und 15 Uhr, Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes, Alsenberger Straße 76, gesehen?-Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Gewaltverbrechen stehen könnten?Das Bayerische Landeskriminalamt hat eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt. Diese ist für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen.Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.