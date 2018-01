Oberfranken: Beziehungsstreit eskaliert und endet im Krankenhaus

Am Montagabend musste die Polizei zu einer Wohnung in der Richard-Wagner-Straße in Münchberg ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, endete ein Beziehungsstreit eines Paares mit gegenseitigen Verletzungen.Auslöser der Auseinandersetzung war, dass der 27-jährige Bewohner mit seiner Konsole spielte, statt die Wohnung aufzuräumen. Seine 20-jährige Partnerin kratzte ihn deshalb am Arm. Daraufhin packte er die Frau anschließend am Hals. Sie musste mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus Münchberg gebracht werden.Die beiden Streithähne waren laut Polizei ziemlich betrunken. Die Polizei ermittelt gegen beide wegen Körperverletzung.