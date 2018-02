Oberfranken: Reichsbürger mit geladener Waffe festgenommen - Waffenarsenal entdeckt

Waffenarsenal und Munition aufgefunden





Bei Festnahme bewaffnet



Ein bewaffneter 61-Jähriger ist am Sonntag von der Hofer Polizei nach langer Ermittlungsarbeit festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde im Haus des mutmaßlichen Reichsbürgers ein Waffenarsenal und Munition aufgefunden. Er sitzt seit Montag in Untersuchungshaft.Nach einer Brandstiftung an einem Fahrzeug im Oktober im Stadtgebiet von Hof haben die Brandfahnder die Ermittlungen aufgenommen. Hierbei geriet der 61-jährige Hofer ins Visier der Kriminalbeamten. Der tatverdächtige Mann war den Ermittlungsbehörden als möglicher Reichsbürger bekannt. Bei der Durchsuchung in der vergangenen Woche entdeckte die Polizei belastende Beweismittel.Bei der Durchsuchung konnten die Beamten eine Vielzahl von scharfen Schusswaffen und über 2.000 Schuss dazugehöriger Munition auffinden. Unter anderem stellten die Ermittler drei scharfe Langwaffen sicher. Außerdem entdeckten sie noch mehrere gefälschte Autokennzeichen und eine Blaulichtvorrichtung für ein Auto.Nach der Hausdurchsuchung konnte die Polizei den Mann ausfindig machen und ihn am Sonntag im Stadtgebiet widerstandslos festnehmen. Bei seiner Festnahme führte er eine geladene scharfe Schusswaffe und eine geladene Schreckschusswaffe mit sich.Gegen ihn wurde am Montagnachmittag Haftbefehl wegen Brandstiftung sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz erlassen.