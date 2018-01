Oberfranken: Autofahrer kracht in Polizeiwagen während Einsatzfahrt - enormer Schaden

Ein 46-jähriger Autofahrer übersah am Dienstagabend in Hof einen Streifenwagen der Polizei und krachte frontal mit diesem zusammen. Wie die Polizei berichtet, befand sich die Polizei gerade in einer Einsatzfahrt.Die Polizisten waren mit Blaulicht und Martinshorn, gegen 19.40 Uhr, auf der Ernst-Reuter-Straße in Richtung Köditz unterwegs. Aus der Schloßstraße kam ein 46-jähriger Autofahrer, dessen Ampel Grünlicht zeigte.Aus Sicht des Mannes war der Streifenwagen erst zu spät zu erkennen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich mit einem Sachschaden von 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.