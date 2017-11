Wie die Polizei am Sonntag in einer Sofortmitteilung berichtete, hat sich am Nachmittag ein Unfall auf der Autobahn 93 zwischen den Anschlussstellen Schönwald und Rehau Süd im Kreis Hof ereignet.

Ein Wagen kam dabei von der Straße ab und überschlug sich. Zwei Menschen wurden verletzt. Über die Ursache war noch nichts bekannt.