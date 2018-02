Oberfranken: Auto macht sich selbstständig und kracht in Schaufenster

Zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 12.50 Uhr in der Poststraße in Hof gekommen, meldet die Polizei.Ein Auto machte sich laut Angaben der Polizei selbstständig, nachdem der Fahrer ausgestiegen war. Im Fahrzeug befanden sich noch die Frau und das Kind des 32-Jährigen. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Fahrer das Fahrzeug nicht ausreichend gegen "Wegrollen" gesichert. Der Wagen landete daraufhin in der Schaufensterscheibe eines Sportfachgeschäftes. Kronach: Frau "biegt" von der B85 in den Vorgarten ab Glücklicherweise wurden weder Fußgänger, Kunden des Geschäfts noch die im Fahrzeug befindliche Familie verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.