Oberfranken: Auto kracht auf A9 in Unfallwagen - Fahrer schwer verletzt

Auto kracht in Unfallwagen



Am Montagabend fuhr ein 44-jähriger Rehauer mit seinem BMW auf der A9 zwischen der Anschlussstelle Münchberg Süd und dem Parkplatz Streitau in südlicher Richtung.Wie die Polizei mitteilt, kam er aufgrund winterglatter Fahrbahn ins Schleudern, prallte beidseitig in die Schutzplanken und kam anschließend total beschädigt auf der linken Spur zum Stehen.Wenige Minuten später näherte sich ein 26-jähriger aus dem Landkreis Hof mit seinem Fiat der Unfallstelle und konnte sein Fahrzeug ebenfalls wegen Schneeglätte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Auch er geriet ins Schleudern und krachte schließlich frontal in den vorher verunfallten BMW.Dessen Fahrer konnte sich noch rechtzeitig hinter die Schutzplanke retten und wurde nicht verletzt. Der Fahrer des Fiat wurde jedoch schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden.An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 32000 Euro.