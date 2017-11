Oberfranken: Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag auf der Staatsstraße 2452 in Fahrtrichtung Neuenreuth bei Gattendorf um 23.20 Uhr. Eine 47-jährige VW Polo-Fahrerin verlor dort die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Pkw.Wie durch ein Wunder wurden weder die Fahrerin noch ihr Beifahrer bei dem Verkehrsunfall verletzt.Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 12.000 Euro. Der Pkw musste durch einen Abschleppwagen aus dem Graben geborgen werden.