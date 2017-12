Oberfranken: 65-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand

Ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus forderte am Freitagmorgen im Geroldsgrüner Ortsteil Dürrenwaiderhammer ein Menschenleben. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.Gegen 8 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle Hochfranken die Mitteilung über einen Zimmerbrand in einer Doppelhaushälfte. Rasch eilte laut Polizei eine große Anzahl Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie mehrere Polizeibeamte an den Brandort.Den Feuerwehrleuten mit Atemschutzgeräten gelang es, in einem verqualmten Zimmer im ersten Stock des Hauses eine Person ausfindig zu machen und ins Freie zu bringen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen und dem Transport mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, starb der 65 Jahre alte Bewohner dort wenig später.Beamte des Fachkommissariats der Kripo Hof übernahmen am Brandort die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Ursache des Feuers.