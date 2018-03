Oberfranken: 60-jährige Autofahrerin schaut auf Handy und stößt mit anderem Auto zusammen

Eine 60-jährige Autofahrerin versuchte sich auf der A9 bei Konradsreuth mit Hilfe ihres Handy zurechtzufinden, nachdem ihr Navi ausfiel.Laut Polizeibericht war sie dabei so abgelenkt, dass sie auf ihrer Fahrbahn fast stehen blieb und etwas auf die mittlere Spur abkam, wo sie mit einem anderen Auto zusammenstieß.Der Sachschaden an beiden Auto beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Fahrerin erlitt dazu noch einen Kreislaufzusammenbruch und musste von Sanitätern ins Klinikum in Hof eingeliefert werden.