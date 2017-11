Oberfranken: 28-Jährige nach Überschlag auf A9 schwer verletzt - wohl nicht angeschnallt

Aus bislang unbekannter Ursache kam eine in Richtung Süden fahrende Autofahrerin Montagnacht gegen 01.10 Uhr auf der A9 im Bereich von Berg nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach an der dortigen Böschung.



Wie die Polizei berichtet, musste die Feuerwehr Berg die 28-Jährige aus ihrem zerstörten Kleintransporter bergen. Mit schweren Verletzungen verbrachte der Rettungsdienst die vermutlich nicht angegurtete Fahrerin ins Klinikum Naila.



Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, bestand für das Unfallfahrzeug seit April keine gültige Versicherung mehr. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 8500 Euro.