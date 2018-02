Oberfranken: 23-Jähriger kommt von glatter Fahrbahn ab - Auto überschlägt sich

Ein 23-jähriger Autofahrer verletzte sich am Mittwochmorgen im Landkreis Hof, als sein Auto von der glatten Straße abkam. Wie die Polizei mitteilt, war er auf der A93 zwischen den Anschlussstellen Thiersheim und Wunsiedel zu schnell unterwegs.Der junge Mann fuhr auf der linken Fahrspur in eine Linkskurve und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Er kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke, prallte dann dort ab und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er sich überschlug.Ersthelfer waren schnell zur Stelle und kümmerten sich um den leicht verletzten Mann. Am Fahrzeug entstanden ein Schaden von etwa 4.000 Euro.