Oberfranken: 19-Jährige getötet - Polizei fahndet nach Tätern

Eine tote Frau entdeckten am Sonntagnachmittag Angehörige in einer Wohnung in Hof. Das teilt die Polizei mit. Demnach haben die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen.



Gegen 15.15 Uhr informierten Angehörige die Integrierte Leitstelle in Hof über die leblose Frau in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alsenbergstraße. Der alarmierte Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod der 19-jährigen Frau feststellen.



Aufgrund der Umstände am Tatort ist von einem Gewaltverbrechen auszugehen. Während Beamte der Spurensicherung noch in den Abendstunden umfangreiche Maßnahmen durchführten, laufen die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen auf Hochtouren.