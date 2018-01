Um den Partybesuchern am ersten Tag des neuen Jahres eine entspannte Heimfahrt zu ermöglichen, bietet die Stadt Hof auch dieses Mal zum Jahreswechsel den beliebten ?Neujahrsexpress? an. Der Bus startet am 1.1. um 1.00 Uhr von der Haltestelle Oberes Tor, fährt bis 5.00 Uhr und verknüpft die Events in den Kneipen und Restaurants mit vielen Wohngebieten. Auf einer festgelegten Route durchquert der ?Neujahrsexpress? das Stadtgebiet, wobei Ausgangs- bzw. Endpunkt immer die beiden Haltestellen Oberes Tor sind. Auch die Theatergäste sowie die Besucher der Silvesterparty in der Freiheitshalle können den Bus nutzen, hält er doch direkt vor der Tür.

Für nur 2,00 ? pro Fahrt kommt man damit sicher durch die City wieder nach Hause. Und für die ersten Fahrgäste im neuen Jahr haben die Organisatoren ein kleines Überraschungsgeschenk parat. Jürgen Stader von der Stadtverwaltung weist noch darauf hin: ?Abweichend von der Route der Vorjahre wird das Wohngebiet am Studentenberg mit bedient, dafür fährt der Bus aus umlauftechnischen Gründen jedoch nicht mehr bis ins Hochschulviertel?.

Den detaillierten Fahrplan finden Sie hier.

Außerdem liegen Fahrplanflyer am Info-Schalter im Rathaus, im Bürgerzentrum und in der Tourist-Info aus.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof