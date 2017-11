Naila: Vermisste 42-Jährige Frau gefunden

Die bereits seit längerer Zeit vermisste Frau aus Naila konnte am Samstagmittag wohlbehalten aufgefunden werden.Am gestrigen Freitagabend meldeten Angehörige die 42-jährige Frau bei der Polizeiinspektion Naila als vermisst. In der Folgezeit suchten mehrere Polizeibeamte mit Unterstützung von Personensuchhunden nach der Frau.Auch die Öffentlichkeit wurde im Mithilfe gebeten. Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung konnten Beamte die Vermisste am Samstag um die Mittagszeit in einem Wohnanwesen in Naila wohlbehalten antreffen.