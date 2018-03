Nachtarbeit

Die Fa. WTU führt im Auftrag der Stadt Hof Arbeiten zur Sanierung der Unteren Steinernen Brücke aus. Am Freitag, den 23.03.2018 zum 24.03.2018 wird die Brückenplatte in einem Arbeitsgang betoniert. Danach wird mit einem Flügelglätter die Betonoberfläche abgezogen und der Frischbeton mit einer Folie abgedeckt. Diese Arbeiten sind aus technologischen Gründen in einem Arbeitsgang auszuführen. Die Betonierarbeiten beginnen am 23.03.2018 und dauern bis in die Nacht vom 23.03.2018 zum 24.03.2018. Die Geräuschemissionen werden auf ein Minimum reduziert.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof