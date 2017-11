Mysteriöser "Hühnertausch" im Landkreis Hof - was ist hier passiert?

Was ist geschehen in dem Hühnerstall in Berg im Landkreis Hof? Ein Landwirt in dem Ort in Oberfranken hat am Samstag, so berichtet die Polizei, seinen Hühnerstall aufgesperrt und eine seltsame Entdeckung gemacht:



Zwei Hühner waren verschwunden, eines lag tot am Boden. Dafür liefen in dem Stall drei unbekannte Hühner umher. Deren Auftauchen konnte sich der Hühnerwirt nicht erklären,zumal er am Vorabend den Stall noch selbst abgesperrt hatte - den eigentlich 15 Hühnern und dem Hahn ging es da noch gut. Der Hühnerwirt verständigte die Polizei und bestand auf die Erstattung einer Strafanzeige wegen Diebstahls. Auch den Beamten gibt der Vorfall Rätsel auf. Die Herkunft der Neuankömmlinge ist derzeit ebenso unklar wie der Verbleib der beiden verschwundenen Hühner sowie der Hintergrund es ganzen Vorfalls, den die Polizei den "Hühnertausch von Hadermannsgrün" nennt,.