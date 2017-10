Münchberg: 29-Jähriger beschwert sich wegen Ruhestörung - und wird zusammengeschlagen

Schläge und Tritte



In der Nacht von Donnerstag auf Freitag letzter Woche gerieten in der Bayreuther Straße in Münchberg drei Männer aneinander. Laut Polizei eskalierte ein Streit wegen einer Ruhestörung.Demnach ermahnte ein 29-jähriger Münchberger zwei Spätheimkehrer gegen 02.30 Uhr von seinem Wohnungsfenster aus zur Ruhe, da sie auf der Straße herumgrölten. Es entwickelte sich ein Streitgespräch. Der Anwohner verließ seine Wohnung und ging zu den beiden Ruhestörern vor das Haus.Die zunächst verbale Streitigkeit artete schließlich in eine Schlägerei aus. Die beiden Männer schlugen und traten auf den Münchberger ein und flüchteten anschließend. Der 29-jährige wurde mit Prellungen und blutenden Wunden ins Krankenhaus eingeliefert. Nach seiner Behandlung verließ er es umgehend.Bei der Schlägerei verschwand auch seine Halskette. Die Polizei nahm deshalb zunächst Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubes auf.Die beiden Schläger, die zunächst unbekannt waren, wurden im Laufe der Woche ermittelt. Zwei 20 und 22-jährige Männer aus Hessen sind dringend tatverdächtig. Sie müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der Raubverdacht wurde nicht bestätigt. Nach Zeugenaussagen standen alle Beteiligten an der Schlägerei unter Alkoholeinfluss.