Minderjähriges Paar macht Spritztour mit fremden Auto und ohne Führerschein

Ein 17-Jähriger und seine 16-jährige Bekannte haben sich ihre Spritztour durch Hof (Oberfranken) wohl etwas anders vorgestellt.Am Freitagabend wurde eine Hofer Polizeistreife in der Ernst-Reuther-Straße auf einen Pkw aufmerksam, dessen Insassen den Beamten etwas jung erschienen. Der Verdacht bestätigte sich bei der Kontrolle: Am Steuer saß ein 17-Jähriger, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei der Überprüfung der Fahrzeugpapiere stellten die Beamten fest, dass der Pkw auf den Vater der 16-jährigen Beifahrerin zugelassen war. Die Befragung der jungen Frau ergab, dass sie den Schlüssel ohne Erlaubnis ihres Vaters an ihren Freund herausgegeben habe.Die Polizei ermittelt nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs.