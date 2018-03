?MarktAktiv?

Die Hofer lieben es: Samstags gemütlich auf dem Wochenmarkt am Maxplatz einkaufen und dann in aller Ruhe die kulinarischen Köstlichkeiten des benachbarten ?Markt-Stüblas? genießen. Nun die gute Nachricht: Auf dem Wochenmarkt wird auch 2018 wieder geschlemmt, denn pünktlich zum Osterwochenende geht der Verein ?Markt-Aktiv? in eine neue Saison. Am Ostersamstag zwischen 9 und 13 Uhr werden parallel zum Hofer Wochenmarkt am Maxplatz wieder in bewährter Form Brotzeiten und regionale Spezialitäten zu sehr zivilen Preisen angeboten. Damit auch die Atmosphäre stimmt, hat der Verein nun auch den benachbarten Marktbrunnen festlich geschmückt ? einem österlichen Marktbummel steht also nichts entgegen.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof