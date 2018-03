Marihuana im Toast, Ecstasy in Taschenlampe: Kreative Drogenverstecke auf der A9 in Oberfranken

Zwei Männer haben am Mittwoch auf der A9 bei Berg in Oberfranken zwar durchaus Kreativität bei Drogenverstecken bewiesen, die erfahrenen Schleierfahnder der Hofer Verkehrspolizei konnten trotzdem nicht ausgetrickst werden.Ein 24-jähriger Mitfahrer in einem Reisebus protestierte zunächst gegen eine Kontrolle. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten im Batteriefach einer Taschenlampe mehrere Ecstasy-Tabletten. Der Bus fuhr deshalb ohne ihn weiter.Auch das Versteck eines 21-Jährigen war nicht alltäglich. Er hatte zwei Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana auf einem in Alufolie eingewickelten Toast deponiert. Der Mann war Beifahrer im Auto einer jungen Frau, bei welcher er sich über eine Mitfahrzentrale für die Fahrt anmeldete.Weniger gut versteckt hatte ein 34-jähriger Münchner sein Drogenzubehör. Ein Crusher mit Anhaftungen von Marihuana lag offen in seinem Koffer. Er gab an, dass dies ein Souvenir aus Amsterdam sei. Dennoch muss er sich wegen einer Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.